एनसीआर में आज कड़ाके की ठंड! शीत लहरें बढ़ाएंगी ठिठुरन

गाजियाबाद में भी आज अच्छी-खासी ठंड रहेगी। यहां न्यूनतम तापमान सात डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। इसकी वजह ठंडी हवाएं हैं। IMD के अनुसार दिल्ली एनसीआर और आस-पास के इलाकों में मौसम ठंडा रहेगा। यहां सुबह के समय अधिक ठंड रहेगी इसकी वजह कुछ स्थानों में ठंडी हवाएं बनेगी और कुछ स्थानों में कोहरा रहेग। यह अलग बात है कि दिन में गाजियाबाद और मेरठ के आस-पास के इलाकों में धूप खिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गााजियाबाद की तरह ही मेरठ में भी न्यूनतम तापमान सात डिग्री तक जाने की उम्मीद है। मेरठ-गाजियाबाद में दोपहर के समय भले ही कोहरा छटने की उम्मीद जताई जा रही हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ठंड कम हो जाएगी। मौसम में ठंडक शीत लहरों की वजहों से बरकरार रहेगी।