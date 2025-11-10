उमड़-घुमड़कर फिर बरसेंगे बादल! अगले 72 घंटे के लिए IMD की बड़ी भविष्यवाणी, ठंड मचाएगी कोहराम

Weather Forecast: नवंबर की शुरुआत से ही उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर, राजस्‍थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और झारखंड में जोरदार सर्दी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की है। दूसरी ओर, दक्षिण भारत में अब भी बारिश और आंधी का दौर जारी है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में 13 नवंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसमें तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कई राज्यों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है।