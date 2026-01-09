नोएडा के बाद दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड, घटेगा प्रदूषण

आईएमडी के अनुसार 16 जनवरी तक मौसम में इसी तरह से उतार-चढ़ाव होते रहने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा लेकिन दिन के समय धूप खिल सकेगी। पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से बारिश की आशंकाएं बन रही हैं। शुक्रवार को नोएडा क्षेत्र में बरसात हुई है और अब एनसीआर और एनसीआर से सटे इलाकों में भी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। शुक्रवार को दिल्ली के राजीव गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क, राष्ट्रपति भवन, राजीव चौक समेत द्वारका दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में बारिश या बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। दिल्ली कैंट के आसपास भी हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वर्तमान समय में दिल्ली में ठंड बढ़ रही है। कोहरे और शीत लहरों की वजह से लोगों को खांसी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पालमपुर हवाई अड्डे के पास सर्वाधिक ठंड रही और यहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया।