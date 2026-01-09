नोएडा के बाद दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड, घटेगा प्रदूषण

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Weather Update नोएडा के साथ-साथ मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी बारिश होने की आशंका जताई है। शुक्रवार को नोएडा के कुछ हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है और ऐसे में अब मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि इससे ठंड बढ़ेगी लेकिन दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि बारिश से वायु प्रदूषण में सुधार होगा और धूल में मिट्टी के कण दब जाएंगे।
आईएमडी के अनुसार 16 जनवरी तक मौसम में इसी तरह से उतार-चढ़ाव होते रहने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा लेकिन दिन के समय धूप खिल सकेगी। पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से बारिश की आशंकाएं बन रही हैं। शुक्रवार को नोएडा क्षेत्र में बरसात हुई है और अब एनसीआर और एनसीआर से सटे इलाकों में भी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। शुक्रवार को दिल्ली के राजीव गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क, राष्ट्रपति भवन, राजीव चौक समेत द्वारका दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में बारिश या बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। दिल्ली कैंट के आसपास भी हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वर्तमान समय में दिल्ली में ठंड बढ़ रही है। कोहरे और शीत लहरों की वजह से लोगों को खांसी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पालमपुर हवाई अड्डे के पास सर्वाधिक ठंड रही और यहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया।
मौसम के जानकारों की माने तो यह ठंड और बरसात के लक्षण पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने हैं। उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्र मैं पश्चिमी विक्षोभ जनरेट हो रहा है। समुद्री हवाएं 135 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इन्हीं हवाओं की वजह से ठंड बढ़ने के साथ-साथ कोहरा छा रहा है और अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते बरसात की आशंका बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि अगर बरसात होती है तो भले ही ठंड बढ़े लेकिन दिल्ली वालों को कोहरे और बढ़ते प्रदूषण से कुछ निजात मिल सकती है। बरसात होने से जो हवा में धूल के कण हैं वह साफ हो जाएंगे।
इस सप्ताह यानी अगले सात दिनों तक दिल्ली के मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। ठंड बरकरार रहेगी और अधिकतम के साथ-साथ न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत ही गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कोहरा और सर्दी का अभी दिल्ली वालों और एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामना करना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड है। प्रशासन ने दो पहिया वाहनों पर चलने वालों को खास एतियात बरतने की सलाह दी है। लोगों से अपील की गई है कि सुबह और शाम की सर्दी से बच्चों और बूढ़ों के सचेत रखन की आवश्यकता है और बहुत आवश्यक होने पर ही कोहरे में सफर के लिए निकले।
