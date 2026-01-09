9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

नोएडा के बाद दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड, घटेगा प्रदूषण

weather update नोएडा में हो रही बरसात के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में भी बरसात की उम्मीद जताई है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 09, 2026

rain in noida

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Weather Update नोएडा के साथ-साथ मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी बारिश होने की आशंका जताई है। शुक्रवार को नोएडा के कुछ हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है और ऐसे में अब मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि इससे ठंड बढ़ेगी लेकिन दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि बारिश से वायु प्रदूषण में सुधार होगा और धूल में मिट्टी के कण दब जाएंगे।

16 जनवरी तक मौसम में चलता रहेगा उतार-चढ़ाव

आईएमडी के अनुसार 16 जनवरी तक मौसम में इसी तरह से उतार-चढ़ाव होते रहने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा लेकिन दिन के समय धूप खिल सकेगी। पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से बारिश की आशंकाएं बन रही हैं। शुक्रवार को नोएडा क्षेत्र में बरसात हुई है और अब एनसीआर और एनसीआर से सटे इलाकों में भी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। शुक्रवार को दिल्ली के राजीव गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क, राष्ट्रपति भवन, राजीव चौक समेत द्वारका दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में बारिश या बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। दिल्ली कैंट के आसपास भी हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वर्तमान समय में दिल्ली में ठंड बढ़ रही है। कोहरे और शीत लहरों की वजह से लोगों को खांसी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पालमपुर हवाई अड्डे के पास सर्वाधिक ठंड रही और यहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बन रहे बारिश के आसार

मौसम के जानकारों की माने तो यह ठंड और बरसात के लक्षण पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने हैं। उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्र मैं पश्चिमी विक्षोभ जनरेट हो रहा है। समुद्री हवाएं 135 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इन्हीं हवाओं की वजह से ठंड बढ़ने के साथ-साथ कोहरा छा रहा है और अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते बरसात की आशंका बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि अगर बरसात होती है तो भले ही ठंड बढ़े लेकिन दिल्ली वालों को कोहरे और बढ़ते प्रदूषण से कुछ निजात मिल सकती है। बरसात होने से जो हवा में धूल के कण हैं वह साफ हो जाएंगे।

जानिए पूरे सप्ताह का अनुमान ( Weather Update )

इस सप्ताह यानी अगले सात दिनों तक दिल्ली के मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। ठंड बरकरार रहेगी और अधिकतम के साथ-साथ न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत ही गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कोहरा और सर्दी का अभी दिल्ली वालों और एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामना करना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड है। प्रशासन ने दो पहिया वाहनों पर चलने वालों को खास एतियात बरतने की सलाह दी है। लोगों से अपील की गई है कि सुबह और शाम की सर्दी से बच्चों और बूढ़ों के सचेत रखन की आवश्यकता है और बहुत आवश्यक होने पर ही कोहरे में सफर के लिए निकले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 10:30 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / नोएडा के बाद दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड, घटेगा प्रदूषण

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

फीस वृद्धि पर दिल्ली सरकार सख्त, स्कूलों को पैनल गठित करने के लिए दिया 10 दिन का मौका

moradabad cold record school closed january
नई दिल्ली

100 Saal Kaise Jiye : कितना पानी पिएं, कितना चलें… 100 साल लंबा जीने के लिए डॉ. नरेश त्रेहान ने बताई 10 बातें

100 Saal Kaise Jiye, Dr Naresh Trehan, tips for 40 age group for healthy long life,
लाइफस्टाइल

दिल्ली में ED की रेड के खिलाफ TMC का जोरदार हंगामा, हिरासत में कई सांसद, देखें वीडियो

राष्ट्रीय

एम्बुलेंस में गैंगरेप के आरोपियों की हुई परेड, पीड़िता ने भीड़ में ही दोनों को पहचाना

Rape
नई दिल्ली

12 साल बाद भी पिता नहीं बना तो सर्द रात में करने लगा तांत्रिक क्रिया ! हो गई मौत

Saharanpur
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.