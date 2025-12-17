17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

‘कोयलड़ी’ सी कूक भरती 133 बेटियों के होंगे पीले हाथ

सूरत. शहर के अब्रामा स्थित पीपी सवानी चैतन्य विद्या संकुल में रोशनी की जगमगाहट के बीच ‘कोयलड़ी’ सामूहिक विवाह सम्मेलन में जहां 133 बेटियां दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगी वहीं, वहां कई अनूठे सामाजिक सुधार के प्रयोग भी होंगे। दो दिवसीय विवाह उत्सव की शुरुआत 20 दिसंबर को होगी और इसमें गुजरात समेत 4 राज्यों की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सूरत

image

Dinesh O.Bhardwaj

Dec 17, 2025

हर बार की तरह इस बार भी पीपी सवानी परिवार के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगे कई अनूठे सामाजिक सुधार के प्रयोग

सूरत. शहर के अब्रामा स्थित पीपी सवानी चैतन्य विद्या संकुल में रोशनी की जगमगाहट के बीच ‘कोयलड़ी’ सामूहिक विवाह सम्मेलन में जहां 133 बेटियां दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगी वहीं, वहां कई अनूठे सामाजिक सुधार के प्रयोग भी होंगे। दो दिवसीय विवाह उत्सव की शुरुआत 20 दिसंबर को होगी और इसमें गुजरात समेत 4 राज्यों की हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई बेटियां विधिविधान से अपना जीवनसाथी का वरण करेगी और ससुराल जाएंगी।विवाह उत्सव की जानकारी में परिवार के महेश सवानी ने बुधवार को बताया कि समारोह की शुरुआत में श्रेष्ठ सास दीप प्रज्ज्वलित करेगी। समारोह में वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी समेत अन्य कई राजनीतिक व्यक्ति, साधु-संत समेत पद्मश्री सम्मानित 16 गणमान्य व अन्य आमंत्रित मेहमान मौजूद रहेंगे। गत 18 वर्षों से जारी पिता की छत्रछाया खो चुकी बेटियों के विवाह की इस अनूठी परंपरा में सवानी अभी तक 5 हजार 539 बेटियों के पालक पिता बन चुके हैं और 20 व 21 दिसंबर को ऐसी ही 133 बेटियां दाम्पत्य सूत्र में बंधने के बाद कोयलड़ी बनकर अपने नए घर जाएगी। समारोह में एक मुस्लिम जोड़े का निकाह और एक ईसाई युगल भी नए जीवन में प्रवेश करेंगे।

90 फीसदी के पिता और भाई नहीं

विवाह समारोह में शादी करने वाली 133 दुल्हनों में से 90% ऐसी हैं, जिनके पिता और भाई दोनों नहीं हैं। इस वर्ष भी मुस्लिम, ईसाई और दिव्यांग सहित विभिन्न 37 जातियों की 133 बेटियां उनके ससुराल जाएंगी, जो 4 राज्यों और 17 जिलों से हैं। बेटियों के चयन के लिए कई मापदंड निर्धारित हैं, जिनमें सबसे पहली प्राथमिकता बेटी के पिता न हों, उसके बाद उन बेटियों को प्राथमिकता दी जाती हैं, जिनके भाई न हों। समारोह में 'आरोहण', 'प्रेरणामूर्ति' और 'कोयलड़ी' पुस्तकों का भी विमोचन किया जाएगा।

‘सेवा संगठन’ एप शुरू करेंगे मुख्यमंत्री

पीपी सवानी परिवार संचालित इस सेवा गतिविधि से करीब 11 हजार वर-वधू का एक बड़ा परिवार बन चुका है। इस परिवार को एकसूत्र में पिरोने और एक-दूसरे के सहयोगी बनने के लिए डिजिटल रूप देकर ‘सेवा संगठन’ एप तैयार किया गया है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समारोह में करेंगे। वर-वधू दोनों के परिवारों के बीच सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से वर-वधू की सास एक साथ अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, छपैया की धार्मिक यात्रा पर भी भेजी जाएगी, ताकि दोनों के बीच आपसी समझ, सम्मान व पारिवारिक भाव को मजबूती मिले।

विवाह से पहले थैलेसीमिया परीक्षण अनिवार्य

लग्न कुंडली बनवाने से पहले मौजूदा दौर में दंपती का रक्त परीक्षण कराना भी आवश्यक सा बन गया है। यदि थैलेसीमिया और सिकलसेल रोग से ग्रसित दंपती दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो संभावना रहती है कि उनके बच्चों को भी यह रोग विरासत में मिल सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन रोगों का जोखिम बच्चों पर न पड़े और दंपती का जीवन स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य से विवाह उत्सव में शामिल सभी जीवनसाथी के रूप में चयनित युवक-युवतियों का थैलेसीमिया के लिए रक्त परीक्षण किए जाने की नई चिकित्सकीय परंपरा भी शुरू की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 06:14 pm

Hindi News / News Bulletin / ‘कोयलड़ी’ सी कूक भरती 133 बेटियों के होंगे पीले हाथ

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

डीपीआर बनाने में लाखों किए खर्च, फिर भी जलभराव का नहीं मिला समाधान

भिवाड़ी

पांच साल बाद मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

bhind news
भिंड

यात्रियों की सुविधा में होगा विस्तार, मिलेगी डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा

डिजिटल लगेज लॉकर फाइल फोटो
बीकानेर

बैठक में अधिकारियों पर नाराज हुए कलेक्टर, पूछा- अब तक एक भी FIR क्यों नहीं?

rajgarh
राजगढ़

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले सिंधिया और शिवराज सिंह, बड़े मुद्दों पर अहम चर्चा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सिंधिया और शिवराज सिंह
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.