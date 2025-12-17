‘कोयलड़ी’ सी कूक भरती 133 बेटियों के होंगे पीले हाथ

सूरत. शहर के अब्रामा स्थित पीपी सवानी चैतन्य विद्या संकुल में रोशनी की जगमगाहट के बीच ‘कोयलड़ी’ सामूहिक विवाह सम्मेलन में जहां 133 बेटियां दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगी वहीं, वहां कई अनूठे सामाजिक सुधार के प्रयोग भी होंगे। दो दिवसीय विवाह उत्सव की शुरुआत 20 दिसंबर को होगी और इसमें गुजरात समेत 4 राज्यों की हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई बेटियां विधिविधान से अपना जीवनसाथी का वरण करेगी और ससुराल जाएंगी।विवाह उत्सव की जानकारी में परिवार के महेश सवानी ने बुधवार को बताया कि समारोह की शुरुआत में श्रेष्ठ सास दीप प्रज्ज्वलित करेगी। समारोह में वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी समेत अन्य कई राजनीतिक व्यक्ति, साधु-संत समेत पद्मश्री सम्मानित 16 गणमान्य व अन्य आमंत्रित मेहमान मौजूद रहेंगे। गत 18 वर्षों से जारी पिता की छत्रछाया खो चुकी बेटियों के विवाह की इस अनूठी परंपरा में सवानी अभी तक 5 हजार 539 बेटियों के पालक पिता बन चुके हैं और 20 व 21 दिसंबर को ऐसी ही 133 बेटियां दाम्पत्य सूत्र में बंधने के बाद कोयलड़ी बनकर अपने नए घर जाएगी। समारोह में एक मुस्लिम जोड़े का निकाह और एक ईसाई युगल भी नए जीवन में प्रवेश करेंगे।