रामगढ़ के धनखेड़ा में पकड़े गए 150 अवैध गैस सिलेंडर जब्त

धनखेड़ा में गो ग्रीन गैस के एक डीलर हैं। वह इंडस्ट्री व अन्य कार्यों के लिए सिलेंडर सप्लाई करते हैं। रसद विभाग को सूचना मिली कि 150 सिलेंडर अवैध रूप से एकत्रित करके कहीं ले जाए जा रहे हैं। इनकी कालाबाजारी भी हो सकती है। इसे लेकर डीएसओ विनोद जुनेजा के नेतृत्व में उनकी टीम धनखेड़ा पहुंची और पिकअप गाड़ी में रखे सभी 150 सिलेंडर जब्त किए। डीएसओ ने दस्तावेज चेक किए तो डीलर विस्फोटक लाइसेंस नहीं दिखा पाए। इसके अलावा किसी भी गैस सिलेंडर की बिलिंग नहीं पाई गई। रिकॉर्ड भी संधारित नहीं पाया गया। यह सभी सिलेंडर 19 किलो के थे। रसद विभाग की टीम ने इन्हें जब्त कर जांच शुरू कर दी है। डीलर पर भी रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई टीम में प्रवर्तन अधिकारी रणधीर सिंह, बनवारी लाल शर्मा, अशोक शर्मा, अमित यादव, केके बायला शामिल थे।