35 करोड़ की स्टांप ड्यूटी चोरी, प्रकरण दर्ज करके भूले, अब 40 साल पुरानी फाइलें निकली



Registration Department नए पड़ाव पुल के पास वर्ष 2008 में अशोक जैन अन्य ने रजिस्ट्री कराई। इस रजिस्ट्री से पंजीयन विभाग को 10 हजार रुपए का राजस्व मिला। इस रजिस्ट्री की शिकायत हुई तो विभाग ने पड़ताल की। 68 लाख 61 हजार 920 रुपए की स्टांप ड्यूटी चोरी निकली। इस स्टांप ड्यूटी चोरी को वसूलने के लिए कुर्की नोटिस जारी किए, लेकिन पैसा जमा नहीं हुआ। अब 3 अक्टूबर 2025 को फिर से कुर्की नोटिस जारी कर स्टांप ड्यूटी के 68 लाख 61 हजार 920 रुपए 15 दिन में जमा करने के लिए कहा है। पंजीयन विभाग का अकेला ऐसा केस नहीं है, जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है। ऐसे 2000 से ज्यादा केस लंबित पड़े हैं। अब विभाग पुराने लंबित प्रकरणों की फाइलें खंगालना शुरू कर दी है। 40 साल पुराने प्रकरण निकल रहे हैं, जिन्हें कभी नहीं देख गया और न वसूली के प्रयास किए गए। इन प्रकरणों में करीब 35 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी वसूली है। वसूली के लिए विभाग ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।