नल से जल नहीं, जहर आ रहा! नालियों के पास से गुजरती है पाइपलाइन, देखें रिपोर्ट

Indore contaminated water case: इंदौर में दूषित पानी से हुई 14 मौतों ने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया है। लेकिन, क्या गुना ने इस त्रासदी से कोई सबक लिया? शहर की बदहाल जल सप्लाई व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। गुना की गलियों में बिछी जर्जर पाइपलाइनें और गंदगी से लबालब खुले चैबरों के बीच से गुजरती नल की लाइने सीधे तौर पर मौत को बुलावा दे रही है। शहर की ढाई लाख से अधिक आबादी को प्यास बुझाने के लिए 30 हजार नल कनेक्शनों, 400 ट्यूबवेल और सिंध नदी पर निर्भर रहना पड़ता है।