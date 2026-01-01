एक किलोमीटर लंबी कलश यात्रा, हजारों महिलाएं, युवतियां हुई शामिल

हिंदू सम्मेलन के निमित शुक्रवार को यहां निकाली कलश यात्रा में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। उत्साह, जोश एवं सनातन के प्रति आस्था दिखाते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां व बालिकाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में सजी राम दरबार एवं अन्य जीवंत झांकियों को लोग एकटक निहारते रहे। कलश यात्रा के गायत्री चौराहा पर पहुंचने के बाद धर्मसभा में वक्ताओं ने सनातन की रक्षा के लिए महिलाओं को भी आगे आकर आने वाली पीढ़ी को संस्कारित बनाते हुए सनातन के प्रति भाव पैदा करने पर जोर दिया। मुख्य वक्ता बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने कहा कि हिंदू सम्मेलन करने का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं है। कार्यक्रम में मथुरा लाल मेहता, गजानंद चौरसिया आदि मौजूद रहे।