दस साल में 2500 से 8000 करोड़ पहुंचा प्रोपर्टी का कारोबार, रजिस्ट्री की संख्या हो गई दोगुना

बीते एक दशक में शहर और जिले का प्रोपर्टी कारोबार चौंकाने वाली रफ्तार से बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि जहां वर्ष 2015 में दस्तावेज पंजीयन की संख्या करीब 36 हजार के आसपास थी, वहीं अब यह बढक़र 75 हजार के करीब पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि अकेले विक्रय पत्र (सेल डीड) की संख्या 56 हजार से ज्यादा हो गई है। रजिस्ट्री के जरिए होने वाला रियल एस्टेट कारोबार अब 8 हजार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है, जबकि 2015 में यह आंकड़ा करीब 2500 करोड़ रुपए था। पंजीयन विभाग को मिलने वाले राजस्व के आंकड़े इस तेजी की गवाही दे रहे हैं। शहर ही नहीं, बल्कि जिले के ग्रामीण अंचलों में भी जमीन, प्लॉट और मकानों की खरीद-फरोख्त तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर शहर के आसपास विकसित हो रही नई कॉलोनियों में पंजीयन का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। निवेशकों से लेकर मध्यम वर्ग तक, सभी की नजर प्रोपर्टी पर टिकी हुई है। 25 से 50 लाख के बीच की प्रोपर्टी के खरीदार अधिक हैं।