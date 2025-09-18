देशी डिप्लोमा से बदली जिंदगी की दिशा, छतरपुर की पहल बनी युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए उम्मीद की किरण

छतरपुर के चंद्रनगर की गुड्डी अहिरवार पहले शिक्षकर्मी थीं, लेकिन 2012 में पारिवारिक कारणों से नौकरी छोडऩी पड़ी। इसके बाद वह गृहिणी बनी रहीं। लेकिन खेती में रुचि ने उन्हें फिर खड़ा किया। गुड्डी ने बताया मैं खेती-किसानी से जुड़ी रही हूं। जब देशी डिप्लोमा की जानकारी मिली, तो लगा यही वो मौका है, जिसकी मुझे जरूरत थी। डिप्लोमा के बाद उन्होंने गांव में खाद-बीज की दुकान खोली और अब सालाना 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रही हैं। उनके पति और परिवार के अन्य सदस्य भी अब उनके साथ काम में जुटे हुए हैं।