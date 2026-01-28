रिसेप्शन में मेहमान बनकर घुसा चोर, दूल्हे की मां का बैग लेकर फरार

ग्वालियर। विवाह के रिसेप्शन समारोह में मेहमान बनकर घुसे चोर ने दूल्हे की मां का बैग चोरी कर लिया। बैग में गहने, नकदी और व्यवहार की राशि रखी थी। चोरी का पता चलते ही समारोह स्थल पर हड़कंप मच गया। घराती और मेहमानों ने चोर की तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।
गहने, नकदी, आईफोन और घर की चाबियां ले गया, CCTV में दो संदिग्ध कैद
ग्वालियर। विवाह के रिसेप्शन समारोह में मेहमान बनकर घुसे चोर ने दूल्हे की मां का बैग चोरी कर लिया। बैग में गहने, नकदी और व्यवहार की राशि रखी थी। चोरी का पता चलते ही समारोह स्थल पर हड़कंप मच गया। घराती और मेहमानों ने चोर की तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।
सिल्वर एस्टेट निवासी आलोक सक्सेना के बेटे का रिसेप्शन 26 जनवरी को डोंगरगढ़, सिरोल स्थित मंथन बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया था। रात करीब 8 बजे से मेहमानों की आवाजाही तेज हो गई। इसी दौरान आलोक सक्सेना और उनकी पत्नी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त हो गए।
कुछ देर बाद दोनों स्टेज पर मेहमानों के साथ फोटो खिंचवाने पहुंचे। आलोक सक्सेना की पत्नी बैग लेकर स्टेज पर थीं, जिसे उन्होंने फोटो के दौरान साइड में रख दिया। इसी दौरान समारोह में मौजूद चोर मौका पाकर बैग लेकर फरार हो गया।
बैग चोरी होने की जानकारी मिलते ही रिसेप्शन में खलबली मच गई। पूरे हॉल की तलाशी ली गई, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक युवक और एक नाबालिग लड़का स्टेज के पीछे से तेजी से जाते हुए और हॉल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। चोरी गए बैग में करीब 20 हजार रुपये नकद, शादी में मिले 12 उपहार लिफाफे, हीरे के टॉप्स, एक आईफोन मोबाइल और घर की चाबियां थीं।
सिरोल थाना प्रभारी गोविंद बगोली ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
