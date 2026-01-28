रिसेप्शन में मेहमान बनकर घुसा चोर, दूल्हे की मां का बैग लेकर फरार

ग्वालियर। विवाह के रिसेप्शन समारोह में मेहमान बनकर घुसे चोर ने दूल्हे की मां का बैग चोरी कर लिया। बैग में गहने, नकदी और व्यवहार की राशि रखी थी। चोरी का पता चलते ही समारोह स्थल पर हड़कंप मच गया। घराती और मेहमानों ने चोर की तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।