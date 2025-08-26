Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

रातडि़या में युवक ने की आत्महत्या, परिजनों व ग्रामीणों ने दिया धरना

भणियाणा क्षेत्र के रातडिय़ा गांव में सोमवार को एक युवक की ओर से आत्महत्या करने के बाद परिजनों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने फलोदी जिले के मतोड़ा पुलिस पर युवक को परेशान करने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर शव उठाने से इनकार कर दिया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 26, 2025

भणियाणा क्षेत्र के रातडिय़ा गांव में सोमवार को एक युवक की ओर से आत्महत्या करने के बाद परिजनों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने फलोदी जिले के मतोड़ा पुलिस पर युवक को परेशान करने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर शव उठाने से इनकार कर दिया। धरना मंगलवार की देर शाम तक भी जारी रहा। गौरतलब है कि रातडिय़ा निवासी 20 वर्षीय युवक दूदाराम पुत्र खेमाराम ने सोमवार को एक टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की ओर से आत्महत्या करने से पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक व सांसद हनुमान बेनिवाल के नाम एक पत्र भी लिखा गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उसने फलोदी जिलांतर्गत मतोड़ा पुलिस व थानाधिकारी, गीगाला जोधपुर निवासी एक युवक आदि पर धमकियां देने का आरोप लगाया है। जिससे परेशान होकर वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। आत्महत्या के बाद सोमवार शाम उसका शव टांके में मिला। परिजन उसे बाहर निकालकर भणियाणा अस्पताल लेकर आए। पुलिस ने शव भणियाणा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना

युवक के आत्महत्या करने एवं आरएलपी संयोजक बेनिवाल को लिखे पत्र की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को सुबह परिजनों के साथ बड़ी संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता व ग्रामीण एकत्रित हुए। थानसिंह डोली, बृजेन्द्र चौधरी, भूराराम देहङु, भंवराराम चौधरी आदि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अस्पताल में मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने, पत्र के अनुसार मतोड़ा पुलिस व आत्महत्या के लिए परेशान करने के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। मंगलवार देर शाम तक भी धरना जारी था।

बेनीवाल का था समर्थक, की पोस्ट

मृतक युवक आरएलपी का कार्यकर्ता था। साथ ही बेनिवाल का समर्थक था। उसने अपने सीने पर बेनिवाल का चित्र भी उकेर रखा था। युवक के आत्महत्या की जानकारी मिलने पर नागौर सांसद हनुमान बेनिवाल ने एक्स पर पोस्ट कर इस संबंध में सरकार से कार्रवाई की मांग भी की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 09:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रातडि़या में युवक ने की आत्महत्या, परिजनों व ग्रामीणों ने दिया धरना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.