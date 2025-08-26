रातडि़या में युवक ने की आत्महत्या, परिजनों व ग्रामीणों ने दिया धरना

भणियाणा क्षेत्र के रातडिय़ा गांव में सोमवार को एक युवक की ओर से आत्महत्या करने के बाद परिजनों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने फलोदी जिले के मतोड़ा पुलिस पर युवक को परेशान करने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर शव उठाने से इनकार कर दिया। धरना मंगलवार की देर शाम तक भी जारी रहा। गौरतलब है कि रातडिय़ा निवासी 20 वर्षीय युवक दूदाराम पुत्र खेमाराम ने सोमवार को एक टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की ओर से आत्महत्या करने से पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक व सांसद हनुमान बेनिवाल के नाम एक पत्र भी लिखा गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उसने फलोदी जिलांतर्गत मतोड़ा पुलिस व थानाधिकारी, गीगाला जोधपुर निवासी एक युवक आदि पर धमकियां देने का आरोप लगाया है। जिससे परेशान होकर वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। आत्महत्या के बाद सोमवार शाम उसका शव टांके में मिला। परिजन उसे बाहर निकालकर भणियाणा अस्पताल लेकर आए। पुलिस ने शव भणियाणा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।