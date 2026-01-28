आदर्श विकास समिति : रोजाना 20-20 रुपए जोडक़र रचाए दो गरीब कन्याओं के घर

जरूरत का सामान भी दिया

समिति के सदस्य डॉ.अरविंद मित्तल ने बताया कि इस बार दो कन्याओं का विवाह कराया गया है। अभी तक संस्था की ओर से 28 कन्याओं के विवाह कराए जा चुके हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दंदरौआ धाम से संत रामदास, पुलिस उप महानिरीक्षक अमित सांघी उपस्थित रहे। दोनों जोड़ों के विवाह में कन्यादान से लेकर आवश्यक घरेलू सामान तक की व्यवस्था समिति की ओर से की गई थी। जोड़ों को अलमारी, कूलर, पलंग-गद्दे से लेकर गैस चूल्हा, मिक्सर, दीवार घड़ी और यहां तक कि चांदी की पायल व नाक लौंग तक उपहार में दिए। समिति के सक्रिय सदस्यों में घनश्याम गुप्ता, अभिषेक खण्डेलवाल, बाबूलाल जैन, बृजमोहन अग्रवाल, आशू खंडेलवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, राजीव कोठारी, अजीत तिवारी, उमा गोयल, मयूर गोयल, सरोज गुप्ता, विनोद विलैया, विजय नीखरा मौजूद रहे।