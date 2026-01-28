आदर्श विकास समिति : रोजाना 20-20 रुपए जोडक़र रचाए दो गरीब कन्याओं के घर

आदर्श विकास समिति ने दो कन्याओं के हाथ किए पीले।
दीनदयाल नगर के आदर्श पार्क स्थित बी सेक्टर में गठित आदर्श विकास समिति पिछले 19 वर्षों से सामाजिक दायित्व निभा रही है। समिति के सदस्य पूरे वर्ष नियमित रूप से धन राशि जमा करते हैं और जब पर्याप्त राशि एकत्र हो जाती है, तब जरूरतमंद परिवारों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर निर्धन कन्याओं का विवाह घर के सदस्य की तरह पूरे सम्मान और जिम्मेदारी के साथ कराते हैं। इस बार भी समिति की ओर से दीनदयाल नगर स्थित सेक्टर बी, आदर्श पार्क बिजली घर रोड पर दो गरीब कन्याओं का विवाह (गौरी संग विनोद और माला संग मोनू) कराया गया। यह अनोखी पहल आज समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी है।
जरूरत का सामान भी दिया
समिति के सदस्य डॉ.अरविंद मित्तल ने बताया कि इस बार दो कन्याओं का विवाह कराया गया है। अभी तक संस्था की ओर से 28 कन्याओं के विवाह कराए जा चुके हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दंदरौआ धाम से संत रामदास, पुलिस उप महानिरीक्षक अमित सांघी उपस्थित रहे। दोनों जोड़ों के विवाह में कन्यादान से लेकर आवश्यक घरेलू सामान तक की व्यवस्था समिति की ओर से की गई थी। जोड़ों को अलमारी, कूलर, पलंग-गद्दे से लेकर गैस चूल्हा, मिक्सर, दीवार घड़ी और यहां तक कि चांदी की पायल व नाक लौंग तक उपहार में दिए। समिति के सक्रिय सदस्यों में घनश्याम गुप्ता, अभिषेक खण्डेलवाल, बाबूलाल जैन, बृजमोहन अग्रवाल, आशू खंडेलवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, राजीव कोठारी, अजीत तिवारी, उमा गोयल, मयूर गोयल, सरोज गुप्ता, विनोद विलैया, विजय नीखरा मौजूद रहे।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित
विवाह सम्मेलन के मंच से उन विभूतियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इनमें डॉ.रविंद्र बंसल, संजय सक्सेना, अतुल अजनबी, बृज किशोर दीक्षित, दीपक तोमर, इंदु सिंह, डॉ.श्वेता सहाय, डॉ.हर्ष भट्ट, मनोहर गेरा, सिमरन, डॉ.अंजनि जलज, डॉ.अर्चना तिवारी, डॉ.एनएन लाहा, खुशी प्रजापति शामिल थे।
