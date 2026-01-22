एस्ट्रोटर्फ का वादा अधूरा, स्मार्ट सिटी का लाखों का स्टेडियम बदहाली का शिकार

ग्वालियर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खेल सुविधाओं के विकास के जो सपने दिखाए गए थे, वे छत्री बाजार मैदान में आकर पूरी तरह टूटते नजर आ रहे हैं। एक साल पहले यहां हॉकी खिलाड़ियों की सुविधा के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक न एस्ट्रोटर्फ बिछा और न ही मैदान की दुर्दशा सुधरी।