22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

एस्ट्रोटर्फ का वादा अधूरा, स्मार्ट सिटी का लाखों का स्टेडियम बदहाली का शिकार

छत्री बाजार मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा एक साल बाद भी अधूरा, मैदान में गड्ढे, गंदगी और वाहनों की एंट्री से खिलाड़ियों को अभ्यास में भारी परेशानी।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Jan 22, 2026

छत्री बाजार मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा एक साल बाद भी अधूरा, मैदान में गड्ढे, गंदगी और वाहनों की एंट्री से खिलाड़ियों को अभ्यास में भारी परेशानी।

छत्री बाजार मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा एक साल बाद भी अधूरा, मैदान में गड्ढे, गंदगी और वाहनों की एंट्री से खिलाड़ियों को अभ्यास में भारी परेशानी।

छत्री बाजार मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा एक साल बाद भी अधूरा, मैदान में गड्ढे, गंदगी और वाहनों की एंट्री से खिलाड़ियों को अभ्यास में भारी परेशानी।

एक साल पहले किया था एस्ट्रोटर्फ का वादा

ग्वालियर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खेल सुविधाओं के विकास के जो सपने दिखाए गए थे, वे छत्री बाजार मैदान में आकर पूरी तरह टूटते नजर आ रहे हैं। एक साल पहले यहां हॉकी खिलाड़ियों की सुविधा के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक न एस्ट्रोटर्फ बिछा और न ही मैदान की दुर्दशा सुधरी।

केन्द्रीय मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ने मंच से घोषणा की थी कि यहां आधुनिक एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा, ताकि शहर के हॉकी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके। अब खिलाड़ी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं।

लाखों खर्च, नतीजा शून्य

स्मार्ट सिटी द्वारा लाखों रुपये खर्च कर विकसित किए गए इस स्टेडियम की हालत खुद बदहाली की कहानी बयां कर रही है। मैदान में जगह-जगह गहरे गड्ढे, सूखी घास, टूटी बाउंड्री और चारों ओर फैली गंदगी साफ नजर आती है।

न नियमित सफाई हो रही है और न ही रखरखाव। पानी नहीं डाले जाने से घास सूख चुकी है, जिससे मैदान में खेलना तो दूर, खड़ा रहना भी जोखिम भरा हो गया है।

मैदान बना खुला रास्ता, वाहनों की बेरोकटोक एंट्री

यह मैदान खासतौर पर हॉकी खिलाड़ियों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन वर्तमान हालात में हॉकी के बच्चों को मैदान नहीं मिल पा रहा है। इसके उलट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी और दोपहिया-चारपहिया वाहन बेरोकटोक मैदान के अंदर आ रहे हैं।

मैदान खेल का मैदान कम और आवागमन का रास्ता ज्यादा बन चुका है। इससे खिलाड़ियों की सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ हो रहा है।

चौकीदारी हटते ही शराबियों का कब्जा

सबसे गंभीर स्थिति यह है कि स्टेडियम से चौकीदार की व्यवस्था ही हटा दी गई है। नतीजा यह कि रात होते ही मैदान शराब पीने वालों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है।

खाली शराब की बोतलें, तोड़फोड़ और गंदगी इस बात का प्रमाण हैं कि मैदान को प्रशासन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है।

खिलाड़ी झाड़ू लगाएं या मेडल जीतें?

विडंबना यह है कि जिन खिलाड़ियों के लिए यह स्टेडियम बनाया गया था, वही खिलाड़ी अब मैदान की सफाई करने को मजबूर हैं। सुबह अभ्यास से पहले झाड़ू लगाना, पत्थर हटाना और गड्ढों से बचते हुए खेलना क्या यही स्मार्ट सिटी का खेल मॉडल है?

बच्चों को प्रैक्टिस करने में भारी परेशानी आती है

“एस्ट्रोटर्फ का दावा पूरी तरह झूठ साबित हुआ है। मैदान की हालत ऐसी है कि हॉकी के बच्चों को प्रैक्टिस करने में भारी परेशानी आती है। यहां क्रिकेट खेला जाता है और वाहन भी अंदर आ जाते हैं। चौकीदारी हटा दी गई है, जिससे सफाई भी नहीं हो रही।”
— अशोक चव्हाण, हॉकी कोच

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Jan 2026 06:29 pm

Published on:

22 Jan 2026 06:25 pm

Hindi News / News Bulletin / एस्ट्रोटर्फ का वादा अधूरा, स्मार्ट सिटी का लाखों का स्टेडियम बदहाली का शिकार

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

रसूखदारों की सिफारिशें फेल, पुलिस बोली-फोन छोड़िए और चालान कटवाइए

traffic
समाचार

बाड़मेर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा; मामा-भांजे को बस ने कुचला, एक की मौके पर हुई मौत

Barmer accident
बाड़मेर

CG News: छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी हेल्थकेयर उपलब्धि, 680 करोड़ रुपए से बनेगा 300 बिस्तरों का बॉम्बे हॉस्पिटल

छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी हेल्थकेयर उपलब्धि (photo source- Patrika)
रायपुर

पिता की हत्या कर बेटे ने शव को नहलाया, सबूत मिटाने पूरे घर को धो डाला

dhar news
धार

‘5 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया रोजगार सहायक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

seoni news
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.