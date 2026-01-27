बैंककर्मियों की हड़ताल से लेन-देन प्रभावित, ग्राहकों को हुई परेशानी

वडोदरा. राजकोट. जामनगर. आणंद. मोरबी. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनरतले गुजरात बैंक वर्कर्स यूनियन की ओर से सप्ताह में पांच दिन कार्य की मांग को लेकर मंगलवार को देशव्यापी अपील पर गुजरात के बैंककर्मियों ने हड़ताल की। हड़ताल के कारण बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ। इससे ग्राहकों को परेशानी हुई।

वडोदरा में बैंककर्मियोें ने मांगों को लेकर धरना दिया। राजकोट में बैंककर्मियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर प्रदर्शन किया। जामनगर में बैंक कर्मचारियों ने बैंक ऑफ इंडिया, हॉस्पिटल रोड ब्रांच (आयुर्वेद कॉलेज के सामने) और रिलायंस मॉल के सामने प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांग बैंकिंग सेक्टर में भी पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करना है।

जूनागढ़ के बैंक कर्मचारी शहर के व्यस्त कॉलेज रोड पर स्थित सेंट्रल बैंक के पास बड़ी संख्या में एकत्र हुए। उन्होंने अपनी बकाया मांगों को लेकर नारे लगाए। पोरबंदर जिले से लगभग 500 से अधिक कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। भावनगर में नीलामबाग 300 से ज़्यादा बैंक कर्मचारी एकत्र हुए और नारे लगाकर अपना विरोध जताया। मोरबी के नेहरू गेट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

वहीं, सरकार की बैंकिंग विरोधी नीतियों के खिलाफ और 5 दिवसीय सप्ताह लागू करने, पेंशन आधुनिक करने, बैंक में कर्मचारियों की कमी के कारण नए कर्मचारियों की भर्ती करने और बैंक विलय व बैंक निजीकरण को रोकने सहित अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आणंद जिले के सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल रहे। आणंद में बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर के सामने प्रदर्शन किया गया। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों का करोड़ों रुपए का वित्तीय लेनदेन ठप हो गया।