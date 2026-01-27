सृजन साहित्य वडोदरा की कवि गोष्ठी

वडोदरा. सृजन साहित्य वडोदरा की संस्थापिका रश्मि रंजन के तत्वावधान में कमाटी बाग में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया।

कवि गोष्ठी के प्रारंभ में अध्यक्षता कर रहे डॉ. हिमांशु पांडेय तथा कैप्टन गुरुबक्ष सिंह गुलाटी का स्मृति उपहार देकर अभिनंदन किया गया।

उपस्थित कवि एवं कवयित्री - मंजिरी, स्वामी विवेकानंद, अरविन्द कुमार मिश्र, रश्मि रंजन, युक्ति खत्री, शशिकांत झा, कल्पना क्षत्रिया कहार, राजीव सक्सेना, विकास सिंह, राजेन्द्र चौहान, उपेंद्र मेहता, ⁠डॉ शांति बचलस, श्रद्धा चौरे, सुधा त्रिपाठी ने काव्य पाठ किया। कवि गोष्ठी में हास्य, व्यंग्य,राष्ट्रीय एकता, सामाजिक विरूपता, चेतना प्रधान रही। अंजू सिंह ने संचालन किया।