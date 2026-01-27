नेपाल में जनरेशन- Z के विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल से फरार हुआ गुजराती युवक, अहमदाबाद से किया गिरफ्तार

सितंबर 2025 में नेपाल में Gen-Z युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जिनमें सोशल मीडिया बैन, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा शामिल थी। इन प्रदर्शनों के दौरान देशभर की कई जेलों में अराजकता फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने जेलों पर हमला किया, जिससे हजारों कैदी फरार हो गए। भद्रा जेल से भी कई कैदी भाग निकले, जिनमें धर्मेश चुनारा भी शामिल था। नेपाल सरकार ने फरार भारतीय कैदियों की सूची जारी की थी, जिसमें उसका नाम था।