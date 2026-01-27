27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नेपाल में जनरेशन- Z के विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल से फरार हुआ गुजराती युवक, अहमदाबाद से किया गिरफ्तार

पिछले साल जनरेशन जेड के हिंसक प्रदर्शनों के दौरान नेपाल की जेल से फरार हुए एक भारतीय ड्रग तस्कर को मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Shaitan Prajapat

Jan 27, 2026

nepal gen z protests

nepal gen z protests

नेपाल की भद्रा जेल से पिछले साल के Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान फरार हुए गुजराती युवक धर्मेश चुनारा को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कागडापीठ इलाके में अपनी सास के घर से पकड़ा गया, जहां वह छिपा हुआ था। यह गिरफ्तारी खुफिया सूचनाओं के आधार पर विशेष अभियान के तहत हुई।

नेपाल में ड्रग केस और जेल से फरार होना

धर्मेश चुनारा (अहमदाबाद के ठक्करबापा नगर रोड निवासी) को जुलाई 2025 में नेपाल में ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह बैंकॉक-नेपाल फ्लाइट TG-319 से बैंकॉक के रास्ते नेपाल पहुंचा था, जहां उसके पास से 13 किलोग्राम हाइब्रिड गांजा बरामद हुआ। इसके बाद उसे काठमांडू की भद्रा जेल में बंद कर दिया गया।

सितंबर 2025 में नेपाल में Gen-Z युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जिनमें सोशल मीडिया बैन, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा शामिल थी। इन प्रदर्शनों के दौरान देशभर की कई जेलों में अराजकता फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने जेलों पर हमला किया, जिससे हजारों कैदी फरार हो गए। भद्रा जेल से भी कई कैदी भाग निकले, जिनमें धर्मेश चुनारा भी शामिल था। नेपाल सरकार ने फरार भारतीय कैदियों की सूची जारी की थी, जिसमें उसका नाम था।

भारत में घुसकर छिपा रहा

जेल से फरार होने के बाद धर्मेश ने भारत-नेपाल बॉर्डर पर सोनाली सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश किया और सीधे अहमदाबाद पहुंच गया। वह अपनी सास (जो खुद शराब तस्करी में शामिल बताई जाती है) के घर में छिपा रहा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने महीनों की खुफिया निगरानी के बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया

अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। नेपाल सरकार से संपर्क कर एक्सट्राडिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि उसे नेपाल वापस भेजकर मुकदमा चलाया जा सके। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर शरद सिंघल ने कहा कि यह गिरफ्तारी अंतरराष्ट्रीय अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नेपाल में Gen-Z आंदोलन का बैकग्राउंड

2025 में नेपाल में Gen-Z युवाओं ने सोशल मीडिया बैन, महंगाई और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए। इनमें हिंसा हुई, कई मौतें हुईं और जेलों से 15,000 से अधिक कैदी फरार हुए। इस अराजकता का फायदा उठाकर कई अपराधी भाग निकले, जिनमें कुछ भारतीय भी शामिल थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 11:06 pm

Hindi News / National News / नेपाल में जनरेशन- Z के विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल से फरार हुआ गुजराती युवक, अहमदाबाद से किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.