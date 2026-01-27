27 जनवरी 2026,

मंगलवार

अहमदाबाद

गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ-धार्मिक स्थलों को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे से श्रृंगार

देखने को मिला देशभक्ति और अध्यात्म का अनोखा संगम जामनगर. प्रभास पाटण. पालनपुर. गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, तीर्थ स्थल द्वारका, धार्मिक स्थल कष्टभंजनदेव हनुमान मंदिर और अंबाजी में गब्बर पर्वत पर झूला मंदिर में तिरंगे से श्रृंगार किया गया। मंदिरों में देशभक्ति और अध्यात्म का अनोखा संगम देखने [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 27, 2026

भगवान द्वारकाधीश का जगत मंदिर।

देखने को मिला देशभक्ति और अध्यात्म का अनोखा संगम

जामनगर. प्रभास पाटण. पालनपुर. गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, तीर्थ स्थल द्वारका, धार्मिक स्थल कष्टभंजनदेव हनुमान मंदिर और अंबाजी में गब्बर पर्वत पर झूला मंदिर में तिरंगे से श्रृंगार किया गया। मंदिरों में देशभक्ति और अध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिला।
गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटण में देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ महादेव का सफेद, केसरिया और हरे फूलों से तिरंगा श्रृंगार किया गयाद्ध मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही। विशेष आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान वंदे मातरम, जय हिंद और हर-हर महादेव के नारों से माहौल देशभक्तिमय हो गया।
देवभूमि जिले में तीर्थ यात्रा स्थल द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के जगत मंदिर के शिखर पर तिरंगा झंडा लहराया गया। मंदिर की परंपरा के अनुसार जैसे ही तिरंगा झंडा लहराया गया, माहौल भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय द्वारकाधीश के नाद से मंदिर परिसर गूंज उठा। देश-विदेश से आए भक्तों ने इस ऐतिहासिक और अलौकिक नजारे को देखा।
बोटाद जिले में सारंगपुर स्थित कष्टभंजनदेव हनुमान मंंदिर में हनुमान की मूर्ति को तिरंगे से खास तरीके से सजाया गया। मंदिर में सिंहासन पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति की भावना व्यक्त की गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने तिरंगे श्रृंगार के दर्शन का लाभ उठाया। मंदिर प्रशासन की तरफ से भक्तों के लिए खास इंतजाम भी किए गए थे।
बनासकांठा जिले में अंबाजी के गब्बर पहाड़ पर स्थित माताजी के झूला मंदिर मंदिर परिसर और माताजी की मूर्ति को तिरंगे के रंगों से सजाया गया। रोजाना यहां सैकड़ों भक्त दर्शन करने आते हैं।

Published on:

27 Jan 2026 09:52 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ-धार्मिक स्थलों को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे से श्रृंगार

