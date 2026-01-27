राज्यभर में उत्साह से मनाया गणतंत्र दिवस, राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा

गांधीनगर. पालनपुर. राज्यभर में 77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया गया। वाव-थराद जिले में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह थराद के मलुपुर परेड ग्राउंड पर मनाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी विशेष तौर पर उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। परेड व मार्च पास्ट के माध्यम से पुलिस बैंड की समधुर धुनों के साथ शौर्य और समर्पण को उजागर करते पुलिस जवानों की विभिन्न 22 टुकड़ियों में शामिल कुल 810 जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।

चेतक कमांडो के बुलेटप्रूफ वाहनों के निदर्शन (टेब्लो), हैरतअंगेज मोटरसाइकिल स्टंट शो तथा गुजरात श्वान दल, गुजरात अश्व दल के करतबों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। पुलिस विभाग की ओर से राज्यों के विभिन्न परंपरागत नृत्यों की प्रस्तुति के साथ वीर रस से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। स्कूली छात्रों ने अलग-अलग थीमों पर आधारित प्रस्तुतियां दीं। परेड में अनुशासन और जज्बे की अद्वितीय झलक देखकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जवानों के शानदार प्रदर्शन और समर्पण भावना की प्रशंसा की।