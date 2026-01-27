मोतियाबिंद, ग्लूकोमा आंख सर्जरी के लिए आइ आधुनिक मशीन

Ahmedabad शहर के असारवा स्थित सिविल मेडिसिटी परिसर के एम एंड जे आई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी में मंगलवार को फेको इमलेसीफिकेशन नामक अत्याधुनिक मशीन दान में दी गई। लाखों रुपए की लागत से लाई गई इस मशीन को स्थानीय सांसद सदस्य दिनेश मकवाणा की ओर से उपलब्ध कराया गया है।इस मशीन की खासियत यह है कि इससे मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिना टांके किए जा सकेंगे। साथ ही ग्लूकोमा तथा नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले मोतियाबिंद की सर्जरी भी इस तकनीक से की जा सकेगी। यानी बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी आयु वर्ग के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा।