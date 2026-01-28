अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन की यात्री क्षमता 10 गुना बढ़ाने की तैयारी

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के असारवा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। इस स्टेशन की यात्री क्षमता को बढ़ाकर 10 गुना करने पर कार्य जारी है।

वर्तमान में असारवा रेलवे स्टेशन पर 12 ट्रेनों की दैनिक आवाजाही है, 4 अन्य विशेष ट्रेनों का ठहराव है। प्रतिदिन लगभग 10,600 यात्री यहां से यात्रा करते हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को प्रतिदिन लगभग 1 लाख यात्रियों की सुविधा के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन का नया भवन, नए प्लेटफॉर्म तथा यात्री सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आधुनिक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।