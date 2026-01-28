मुख्यमंत्री ने जूनागढ़ से 215 करोड़ के 26 विकास कार्यों की दी सौगात

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनकल्याण और विकास कार्यों की ई-तख्ती का अनावरण कर लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ शहर को पुनर्निर्मित नरसिंह मेहता सरोवर के रूप में नया उपहार मिला है। इसकी स्वच्छता और संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह शहर पर्यटन का हब है, यहां देश और दुनिया से लोग आते हैं।नरसिंह मेहता सरोवर के शेष कार्यों के लिए भी प्रस्ताव भेजने और उसे मंजूरी देने की प्रतिबद्धता जताई।