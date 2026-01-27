साइबर आरोपियों को वर्चुअल मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने वाले दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि वर्चुअल मोबाइल नंबर का उपयोग शातिर ठग पीडि़तों को धमकी देने के लिए भी उपयोग करते थे। इसे साइबर क्राइम एज ए सोशल सर्विस (सीएएएस) इस प्रकार की नई बैक एंड टीम के रूप में पुलिस ने चिन्हित किया है।एक अन्य आरोपी फरारइस मामले में सोनू उर्फ जतिन त्रिपाठी नाम का एक और शातिर आरोपी फरार है। इन दोनों ने सोनू के साथ मिलकर वेबसाइट बनाकर वर्चुअल मोबाइल नंबर और ओटीपी प्रोवाइड करने का काम शुरू किया था। इसके जरिए कई ई-कॉमर्स कंपनियों को भी चपत लगी है। शातिर आरोपियों ने सात अलग- अलग वेबसाइटों की विदेशी सर्वर पर होस्टिंग की थी।