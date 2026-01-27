27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

वडोदरा : दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत

दिल का दौरा पड़ने से रिक्शा चालक ने गंवाई जान वडोदरा. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, दिल का दौरा पड़ने से रिक्शा चालक ने जान गंवाई।दुमाड गणपतपुरा पाटिया के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की घटना स्थल पर ही [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 27, 2026

राजमहल रोड पर रिक्शा चालक की मौत के बाद बिलखते परिजन।

दिल का दौरा पड़ने से रिक्शा चालक ने गंवाई जान

वडोदरा. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, दिल का दौरा पड़ने से रिक्शा चालक ने जान गंवाई।दुमाड गणपतपुरा पाटिया के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वल्लभ सोमा पटेल के रूप में हुई। वह खेड़ा जिले के सणादरा गांव का मूल निवासी था। वह काम के सिलसिले में वडोदरा आया था, इस दौरान हादसा हुआ और ट्रक की टक्कर से उसकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के कारण मार्ग पर ट्रैफिक जाम के दृश्य बने। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल पहुंचाया।
इसी प्रकार, शहर में मकरपुरा डिपो से जीआईडीसी के अंदर जाने वाले मार्ग पर क्रेन चालक ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का वीडियो वायरल हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव अस्पताल पहुंचाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए।
वहीं, वडोदरा शहर में राजमहल रोड पर रिक्शा चालक शैलेष भाई को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वे यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजमहल रोड पर हुई इस घटना के बाद तुरंत 108 एंबुलेंस को बुलाया गया। शैलेषभाई तरसाली क्षेत्र के निवासी थे और रिक्शा चलाकर परिवार का गुज़ारा करते थे। घटना की जानकारी रावपुरा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और उनका हृदयविदारक रुदन वातावरण में गूंज उठा। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल पहुंचाकर कार्रवाई आरंभ की। गौरतलब है कि यह एक सप्ताह में दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले एक चार पहिया वाहन चालक को चलते वाहन में हृदयाघात हुआ था, जिससे कई वाहनों को टक्कर लगी और चालक की मौत हो गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 09:42 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वडोदरा : दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

साइबर आरोपियों को वर्चुअल मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने वाले दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

Cyber center
समाचार

मोतियाबिंद, ग्लूकोमा आंख सर्जरी के लिए आइ आधुनिक मशीन

अहमदाबाद

राज्यभर में उत्साह से मनाया गणतंत्र दिवस, राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा

अहमदाबाद

गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ-धार्मिक स्थलों को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे से श्रृंगार

अहमदाबाद

सृजन साहित्य वडोदरा की कवि गोष्ठी

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.