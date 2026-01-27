वडोदरा : दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत

राजमहल रोड पर रिक्शा चालक की मौत के बाद बिलखते परिजन।
वडोदरा. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, दिल का दौरा पड़ने से रिक्शा चालक ने जान गंवाई।दुमाड गणपतपुरा पाटिया के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वल्लभ सोमा पटेल के रूप में हुई। वह खेड़ा जिले के सणादरा गांव का मूल निवासी था। वह काम के सिलसिले में वडोदरा आया था, इस दौरान हादसा हुआ और ट्रक की टक्कर से उसकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के कारण मार्ग पर ट्रैफिक जाम के दृश्य बने। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल पहुंचाया।
इसी प्रकार, शहर में मकरपुरा डिपो से जीआईडीसी के अंदर जाने वाले मार्ग पर क्रेन चालक ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का वीडियो वायरल हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव अस्पताल पहुंचाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए।
वहीं, वडोदरा शहर में राजमहल रोड पर रिक्शा चालक शैलेष भाई को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वे यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजमहल रोड पर हुई इस घटना के बाद तुरंत 108 एंबुलेंस को बुलाया गया। शैलेषभाई तरसाली क्षेत्र के निवासी थे और रिक्शा चलाकर परिवार का गुज़ारा करते थे। घटना की जानकारी रावपुरा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और उनका हृदयविदारक रुदन वातावरण में गूंज उठा। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल पहुंचाकर कार्रवाई आरंभ की। गौरतलब है कि यह एक सप्ताह में दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले एक चार पहिया वाहन चालक को चलते वाहन में हृदयाघात हुआ था, जिससे कई वाहनों को टक्कर लगी और चालक की मौत हो गई थी।
