Budget 2026 : यूनियन बजट से पहले हेल्थ केयर सेक्ट की प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर

“मेडिकल डिवाइसेज़ और डिजिटल हेल्थकेयर में डोमेस्टिक ईन्नोवेशन को प्रोत्साहित करने से आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और किफ़ायत तथा पहुंच में सुधार होगा।” हॉस्पिटल ग्रुप ने क्लिनिकल रिसर्च और स्वदेशी दवाओं के विकास के लिए तेज़ नियामक मंज़ूरी की आवश्यकता पर भी फोकल कीया, ताकि पब्लिक हेल्थ ईमरजन्सी की स्थितियों के दौरान ईमरजन्सी ट्रिटमेन्ट संभव हो और भारत के बढ़ते लाइफ साइंसेज़ इकोसिस्टम को समर्थन मिले। इसके अलावा, अमरेन्द्र गुप्ता ने पब्लिक हेल्थकेर योजनाओं के तहत शासन तंत्र को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मेडिकल ईन्स्योरन्स और रिईम्बर्समेन्ट से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके। क्लेम प्रोसेसिंग और विवाद निवारण में देरी के कारण अस्पतालों और मरीजों के परिवारों पर भारी फाईनान्शियल प्रेशर हो जाता है, क्योंकि विवाद सुलझने तक इलाज का खर्च उन्हें स्वयं वहन करना पड़ता है। एक संरचित, पारदर्शी और जवाबदेह शिकायत निवारण प्रणाली इस वित्तीय तनाव को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं पर भरोसा बढ़ाने में सहायक होगी।