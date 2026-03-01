भीलवाड़ा में ‘नारी शक्ति’ का महाकुंभ, ऐतिहासिक वाहन रैली में महिलाओं ने भरी हुंकार

वाहनों के काफिले के आगे डीजे वाहन चल रहा था। पीछे सजे-धजे कार-जीप और दुपहिया वाहनों पर महिलाएं सवार थी। कोई भारत माता बना तो कोई सैन्य जवान। अलग-अलग रूप धारण किए कई महिलाएं अलग ही लग रही थी। छह सौ से अधिक महिलाएं रैली में शामिल रही। चित्रकूट धाम से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार से होते हुए वापस चित्रकूट धाम पहुंची। रास्ते में सात से अधिक स्थानों पर वरिष्ठ नागरिक मंच अध्यक्ष मदन खटोड़ की अगुवाई मेंं अलग-अलग संगठनों के पदाधिकारियों ने रैली में शामिल मातृशक्ति पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। दुकानदारों और राहगीरों ने भी तालियां बजाकर इस अनोखे उत्साह का अभिनंदन किया। कई वाहनों पर नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने के संदेश लिखे पोस्टर लगे हुए थे, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे।