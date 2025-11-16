बिरसा मुंडा एकता, समानता और आत्मनिर्भरता के दूत थे, अपनी संस्कृति, धर्म, परंपरा को बचाए रखने का कार्य किया

बीना. नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिरसा मुंडा की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। महाविद्यालय सहित अन्य जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हुए और चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. चंदा रत्नाकर ने कहा कि बिरसा मुंडा एकता, समानता और आत्मनिर्भरता के दूत थे। उन्होंने अपनी संस्कृति, धर्म, परंपरा को बचाए रखने का कार्य किया। प्रभारी डॉ. रश्मि जैन ने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर ब्रिटिश शासकों द्वारा हो रहे अत्याचार का प्रतिकार किया और अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया इसलिए उन्हें धरती आवा के नाम से भी जाना जाता है। डॉ. उमा लवानिया ने कहा कि बिरसा मुंडा सत्य एवं न्याय के उपासक थे। कार्यक्रम को नवीन नामदेव, डॉ. निशि भदौरिया, नीता नामदेव, नीलेश शर्मा, रामबाबू रैकवार ने भी संबोधित किया।