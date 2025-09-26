यूटीडी को शिकस्त देकर बीटीआईई कॉलेज की टीम बनी विजेता

बीटी इन्स्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता गुरुवार को हुई। प्रतियोगिता में यूटीडी, बीटी इन्स्टीट्यूट, टाइम्स कॉलेज दमोह व बीकेपी कॉलेज मालथौन ने हिस्सा लिया। पहला सेमीफाइनल मैच बीटी इन्स्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एवं बीकेपी कॉलेज मालथौन के बीच खेला गया, इसमें बीटी इन्स्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय ने एक तरफा बीकेपी कॉलेज मालथौन को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल यूटीडी सागर एवं टाइम्स कॉलेज दमोह के बीच खेला गया, जिसमें यूटीडी ने टाइम्स कॉलेज को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच बीटी इन्स्टीट्यूट व यूटीडी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। बीटी इन्स्टीट्यूट ने यूटीडी को 42-58 से शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा किया। प्रतियोगिता के अतिथि प्रो. सुबोध जैन, तरुण सिंह, डॉ. जितेन्द्र पांडे, महेन्द्र वाथम, विनय शुक्ला व आकाश लिटौरिया उपस्थित थे।