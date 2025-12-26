26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सागर

मकरोनिया में 15 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

मकरोनिया के गंभीरिया में गुरुवार को 15 दिवसीय एमएलए क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विधायक प्रदीप लारिया ने अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्वक विनम्र पुष्पांजलि अर्पित की। नके कृतित्व का पुण्य स्मरण करते हुए टुर्नामेंट का शुभारंभ किया।

सागर

Rizwan ansari

Dec 26, 2025

मकरोनिया के गंभीरिया में गुरुवार को 15 दिवसीय एमएलए क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विधायक प्रदीप लारिया ने अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्वक विनम्र पुष्पांजलि अर्पित की। नके कृतित्व का पुण्य स्मरण करते हुए टुर्नामेंट का शुभारंभ किया। विधायक लारिया ने कहा कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से युवा खिलाड़ी अपने कौशल को दिखा सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। खिलाड़ी खेल भावना का प्रदर्शन कर लक्ष्य प्राप्त करें। खेल को ईमानदारी और निष्पक्षता से खेलें और अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करें। आगे कहा कि खेलों से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अब खेलों में प्रतिभा के दम पर करियर भी बनाया जा सकता है। खेलों में करियर के बहुत अवसर हैं। इस मौके पर नपा अध्यक्ष मिहिलाल अहिरवार, पार्षद नरेंद्र ठाकुर, अशोक सिंह, अंकित तिवारी आदि उपस्थित रहे।

संबंधित विषय:

Sports News

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मकरोनिया में 15 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

