26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सागर

सागर में 2 मासूम बच्चों सहित फांसी पर झूली मां, सामूहिक आत्महत्या ने दहलाया

Sagar- रहली के पास मैंनाई में मां और उसके दो बच्चों के शव मिले, सुसाइड का कारण अभी सामने नहीं आया

सागर

deepak deewan

Dec 26, 2025

Mother hangs herself along with 2 innocent children in Sagar

Mother hangs herself along with 2 innocent children in Sagar

Sagar- एमपी में पारिवारिक आत्महत्या का केस सामने आया है। यहां के सागर में सामूहिक आत्महत्या की गई है। एक घर में महिला एवं उसके 2 मासूम बच्चों के शव फांसी पर झूलते मिले हैं। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार सुसाइड का कारण अभी सामने नहीं आया है, मामले की जांच की जा रही है।

सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में सामूहिक आत्महत्या का मामला हुआ है। यहां के ग्राम मैंनाई में मां और उसके दो बच्चों के शव घर में फांसी पर लटके मिले। मृतकों में 30 साल की रचना लोधी, 2 साल के राम एवं 5 साल का ऋषभ शामिल है। पुलिस वारदात की जांच में जुटी हुई है।

खबर अपडेट की जा रही है…

Updated on:

26 Dec 2025 02:28 pm

Published on:

26 Dec 2025 02:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सागर में 2 मासूम बच्चों सहित फांसी पर झूली मां, सामूहिक आत्महत्या ने दहलाया

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

