सागर में 2 मासूम बच्चों सहित फांसी पर झूली मां, सामूहिक आत्महत्या ने दहलाया

Sagar- एमपी में पारिवारिक आत्महत्या का केस सामने आया है। यहां के सागर में सामूहिक आत्महत्या की गई है। एक घर में महिला एवं उसके 2 मासूम बच्चों के शव फांसी पर झूलते मिले हैं। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार सुसाइड का कारण अभी सामने नहीं आया है, मामले की जांच की जा रही है।