बीना-आगासौद रोड पर अतिक्रमण से बढ़ा हादसे का खतरा, मोड़ बना ब्लैक स्पॉट

बीना. बीना-आगासौद मुख्य सडक़ पर लगातार बढ़ते अतिक्रमण ने राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। सडक़ किनारे स्थित दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखते हुए मुख्य मार्ग पर कब्जा जमाकर वर्कशॉप और दुकानें खोल ली हैं। स्थिति यह है कि सडक़ का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में आ गया है, जिससे रास्ता संकरा हो गया है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है।

इस मार्ग पर एक मोड़ पहले से ही खतरनाक माना जाता है। मोड़ पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहनों का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में सडक़ पर फैले अतिक्रमण और वर्कशॉप में खड़े वाहनों के कारण हालात और भी गंभीर हो गए हैं। जरा सी चूक से कोई बड़ा हादसा हो सकता है।