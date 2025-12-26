26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सागर

बीना-आगासौद रोड पर अतिक्रमण से बढ़ा हादसे का खतरा, मोड़ बना ब्लैक स्पॉट

मुख्य मार्ग पर दुकानदारों ने खोल लीं वर्कशॉप, जिम्मेदार अधिकारी बने अनजान




सागर

image

sachendra tiwari

Dec 26, 2025

Encroachment on the Bina-Agasoud road has increased the risk of accidents, turning into a black spot.

मोड़ पर फैला अतिक्रमण

बीना. बीना-आगासौद मुख्य सडक़ पर लगातार बढ़ते अतिक्रमण ने राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। सडक़ किनारे स्थित दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखते हुए मुख्य मार्ग पर कब्जा जमाकर वर्कशॉप और दुकानें खोल ली हैं। स्थिति यह है कि सडक़ का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में आ गया है, जिससे रास्ता संकरा हो गया है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है।
इस मार्ग पर एक मोड़ पहले से ही खतरनाक माना जाता है। मोड़ पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहनों का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में सडक़ पर फैले अतिक्रमण और वर्कशॉप में खड़े वाहनों के कारण हालात और भी गंभीर हो गए हैं। जरा सी चूक से कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

हर समय असुरक्षित तरीके के सफर करते हैं लोग
दुकानदार सडक़ तक अपनी दुकानों का सामान फैला रखा है। कहीं वाहन मरम्मत के नाम पर सडक़ पर गाडिय़ां खड़ी की जा रही हैं, तो कहीं सामान फैलाकर रास्ता घेरा जा रहा है, इससे दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं।

कार्रवाई न होने से हौसले बुलंद
इस समस्या को लेकर कई बार एसडीएम कार्यालय आकर लोगों ने शिकायतें की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की उदासीनता से दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं और अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि बीना-आगासौद रोड से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए, खासकर खतरनाक मोड़ वाले हिस्से को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

Published on:

26 Dec 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बीना-आगासौद रोड पर अतिक्रमण से बढ़ा हादसे का खतरा, मोड़ बना ब्लैक स्पॉट

