सागर

भोपाल रोड पर सड़क हादसा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल

मोतीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम भापेल के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार सड़क किनारे लगी लोहे की संकेतक प्लेट से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में दोनों की हालात नाजुक बताई जा रही है। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है।

सागर

Rizwan ansari

Dec 29, 2025

मोतीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम भापेल के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार सड़क किनारे लगी लोहे की संकेतक प्लेट से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में दोनों की हालात नाजुक बताई जा रही है। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि देर रात तक मोतीनगर पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक क्रमांक एमपी 09 एजी 9351 से दो युवक मोतीनगर-भोपाल रोड पर तेज रफ्तार आ रहे थे। सड़क किनारे संकेतक प्लेट से टकरा गए। दोनों युवक मौके पर ही अचेत अवस्था में थे। जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है।

Published on:

29 Dec 2025 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भोपाल रोड पर सड़क हादसा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल

