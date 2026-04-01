बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट : अहमदाबाद मंडल की 6 ट्रेनें आज रहेंगी प्रभावित

अहमदाबाद. वडोदरा. राजकोट. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेल मंडल में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत गेरतपुर-अहमदाबाद रेलखंड पर प्रीकास्ट पोर्टल बीम स्थापित करने के लिए बुधवार को ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 6 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें वटवा-वडोदरा मेमू (ट्रेन नं. 69102), वडोदरा-वटवा मेमू (ट्रेन नं. 69115) रद्द रहेगी। वलसाड-अहमदाबाद गुजरात क्वीन (ट्रेन नं. 19033) वडोदरा-अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 12009) बुधवार को मुंबई सेंट्रल से अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा 15 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी। सहरसा-अहमदाबाद एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19484) और हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 12834) वडोदरा मंडल में लगभग 2 घंटे 10 मिनट देरी से चलेगी।