एपेक्स यूनिवर्सिटी में भजन संध्या के साथ आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह

दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती और अतिथि संदीप जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के चेयरमैन डॉ. रवि जूनिवाल ने की। जबकि पूर्व आइपीएस अधिकारी शिवव्रतमोहापात्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। समारोह में 998 स्नातक, 286 स्नातकोत्तर और 53 पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही 16 गोल्ड मेडल और डॉ. सागरमल जूनिवाल मेमोरियल अवार्ड से मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।