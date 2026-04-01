गोधरा में हालोल बायपास रोड पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग

गोधरा. पंचमहाल जिले में हालोल बायपास रोड पर एक हेरिटेज के सामने स्थित कबाड़ के गोदाम में सोमवार को अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही हालोल फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए।

जानकारी के अनुसार, आग के कारण करीब चार अन्य गोदाम भी चपेट में आ गए, जिससे अतिरिक्त फायर ब्रिगेड टीमों को बुलाना पड़ा। आग के दौरान धमाकों की आवाजें सुनाई देने से आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। भीषण आग ने पास के खेतों में बने तीन रिहायशी मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोग अपनी जान बचाकर घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। लगभग तीन मकानों में आग लगने की सूचना है। सोमवार शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते फायर विभाग ने मेजर कॉल घोषित किया। हालांकि सोमवार देर रात आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।