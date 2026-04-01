Gujarat: स्थानीय निकाय चुनाव के चलते अब 5 और 9 मई को होगी डीडीसेट

व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीसी) ने डीडीसेट की परीक्षा को अब एक दिन न लेकर दो दिन लेने की घोषणा की है। जिसके तहत पांच मई को डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र धारकों की डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (डीडीसेट) ली जाएगी। छह मई को आंसर की घोषित होगी और उसमें कोई आपत्ति हो तो उसे 11 मई तक ध्यानार्थ लिया जाएगा। उसके बाद 20 मई को फाइनल आंसर की घोषित की जाएगी। इस वर्ष डीटूडी इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 21707 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। समिति सूत्रों के तहत जिन स्थलों पर यह प्रवेश परीक्षा ली जानी है और जिन कर्मचारियों की ओर से ली जानी है, उसमें से कई में मतदान और मतगणना के केन्द्र हैं। कई कर्मचारियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगी है।