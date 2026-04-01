वडोदरा रेल मंडल के मोरिया स्टेशन को डी से उन्नत कर बी श्रेणी का बनाया जाएगा

कार्य पूर्ण होने के बाद मोरिया स्टेशन को डी श्रेणी से उन्नत कर बी श्रेणी स्टेशन बनाया जाएगा। इससे इस स्टेशन की परिचालन क्षमता और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

वडोदरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार, चांदोद एवं मोरिया (6.71 किमी) और मोरिया एवं तिलकवाड़ा (10.15 किमी) खंड पर महत्वपूर्ण, आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रैक पॉइंट चालू करके अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है।

यह कार्य ट्रेन संचालन में लचीलापन और गति बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य में रखरखाव संबंधी देरी को कम करने और यात्रियों के लिए बेहतर, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डिवीजन के निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।