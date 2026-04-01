Gujarat ATS: बाड़मेर में 25 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, 2 को पकड़ा

एसपी के सिद्धार्थ ने बताया कि आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। मोबाइल फोन की प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान के थारपारकर इलाके में रहने वाले मसात मुबारक नामक ड्रग्स तस्कर के संपर्क में थे। इनकी वॉट्सएप पर उससे चैटिंग, कॉल और वीडियो कॉल के भी सबूत मिले हैं। मसात की ओर से ही पाकिस्तान से सीमा पार बाड़मेर जिले में इस एमडी ड्रग्स को किसी तरह से ड्रॉप किया गया था। ड्राॅप किए गए जगह की लोकेशन इन दोनों को दी गई थी, जहां से इन दोनों ने इस ड्रग्स को लिया। इसके बाद ये मसात के बताए अनुसार किसी व्यक्ति को सौंपने वाले या किसी जगह रखने वाले थे।