शाम होते-होते पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़ी भीड़…प्रशासन को करनी पड़ी लोगों से अपील…, स्टॉक पर्याप्त, घबराएं नहीं

बीकानेर. पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल युद्ध और उसमें अमेरिकी दखल के बीच मचे घमासान के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत का असर अब दिखाई पड़ने लगा है। रसोई गैस और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर जहां राशनिंग के साथ ही आपूर्ति पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। वहीं आलम यह है कि इससे रसोइयों में भी खलबली मची हुई है। इसी दौरान गाहे-बगाहे पेट्रोल-डीजल को लेकर उड़ती अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ लग रही है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम होते-होते नतीजा यह रहा कि पंपों में लंबी-लंबी लाइनें लगने लगीं।