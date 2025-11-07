मुख्यमंत्री पटेल ने प्रभावित किसानों के लिए की 10 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा

बेमौसम बारिश से प्रभावित गुजरात के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 10 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का उद्देश्य किसानों को हुए भारी नुकसान की भरपाई करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा सहायता पैकेज है, जो सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की फसलों के लिए समान क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। प्रति हेक्टेयर 22 हजार रुपए की सहायता, अधिकतम दो हेक्टेयर तक दी जाएगी।