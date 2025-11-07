Patrika LogoSwitch to English

मुख्यमंत्री पटेल ने प्रभावित किसानों के लिए की 10 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा

बेमौसम बारिश से प्रभावित गुजरात के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 10 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Nov 07, 2025

chief minister patel

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

बेमौसम बारिश से प्रभावित गुजरात के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 10 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का उद्देश्य किसानों को हुए भारी नुकसान की भरपाई करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा सहायता पैकेज है, जो सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की फसलों के लिए समान क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। प्रति हेक्टेयर 22 हजार रुपए की सहायता, अधिकतम दो हेक्टेयर तक दी जाएगी।

बेमौसम बारिश के कारण किसानों को फसल कटाई के समय भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पटेल ने त्वरित राहत देने का आश्वासन दिया और 33 जिलों की 251 तहसीलों के 16,500 से अधिक गांवों में नुकसान का सर्वेक्षण 3 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके लिए 5,100 से अधिक टीमों को तैनात किया गया। कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने 24X7 काम कर सर्वेक्षण कार्य पूरा किया।

मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रभावित जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत, कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने भावनगर, आदिजाति विकास मंत्री नरेश पटेल ने तापी, वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमनवाजा ने जूनागढ़ व गीर सोमनाथ, तथा राज्य मंत्री कौशिक वेकरिया ने अमरेली जिले का दौरा किया। इन मंत्रियों ने किसानों की समस्याएं सुनीं और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।

मुख्यमंत्री पटेल ने स्वयं भी गीर सोमनाथ और जूनागढ़ के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने किसानों की व्यथा सुनकर उन्हें सांत्वना दी। बाद में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ विस्तृत बैठक कर सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और वित्त मंत्री कनू देसाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में जुड़े।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य के इतिहास में पहली बार 10 हजार करोड़ रुपए का सहायता पैकेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पटेल के मार्गदर्शन में यह पैकेज किसानों को आर्थिक नुकसान से उबारने में सहायक होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह हर आपदा में किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ खड़ी रहेगी।

Published on:

07 Nov 2025 08:53 pm

Hindi News / News Bulletin / मुख्यमंत्री पटेल ने प्रभावित किसानों के लिए की 10 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा

समाचार

