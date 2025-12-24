Kashi Vishwanath : काशी विश्वनाथ मंदिर में बदली दर्शन की व्यवस्था, 2 जनवरी तक अब नहीं मिलेगी यह सुविधा

काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से भीड़ नियंत्रण के लिए बाबा के स्पर्श दर्शन पर 2 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थापित की जा सके। वाराणसी स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ धाम में सामान्य दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान का दर्शन करने आते हैं। नए साल के आगमन से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ धाम में बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।