चुनौतियों को अवसर मान बच्चों को दी शिक्षा, अब मिलेगा सम्मान

सौरभ शर्मा के अनुसार उनकी रुचि प्रारंभ से ही सामाजिक विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में रही, जो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की पड़ताल करते हैं। उन्होंने इन विषयों को केवल पाठ्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की गहराई को समझाने का माध्यम माना। प्रथम नियुक्ति 27 जून 2009 को शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहझरी लांजी में हुई। यहां ग्रामीण परिवेश, सीमित संसाधन और सामाजिक चुनौतियों के बीच बच्चों को शिक्षित करना आसान नहीं था। लेकिन इसे चुनौती नहीं, एक अवसर माना। बच्चों को पाठ्यक्रम से अधिक जीवन पढ़ाया। पाया कि यदि एक शिक्षक छात्रों के जीवन में दृढ़ विश्वास और प्रेरणा का स्रोत बन जाए, तो वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।