छतरपुर की महोबा रोड पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का कॉकटेल: गारंटी पीरियड में ही दो करोड़ की सडक़ हुई बर्बाद

शहर की प्रमुख सडक़ों में गिनी जाने वाली महोबा रोड आज भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का जीता-जागता उदाहरण बन चुकी है। डेढ़ साल पहले ही करीब दो करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई इस सडक़ पर अब गड्ढे, दरारें और धंसाव लोगों को परेशान कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब रोड अभी भी गारंटी पीरियड में है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?