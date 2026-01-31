संदिग्ध हालात में सड़क किनारे मिला युवक का शव, पत्नी गंभीर घायल

श्रीगंगानगर. रावला क्षेत्र के गांव एक केएलएम में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई। मृतक की पहचान आशीष सांसी के रूप में हुई है, जिसकी तीन माह पहले ही शादी हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे और दस बजे के बीच हुई। आशीष सांसी अपने गांव के पास बनी ढाणी में परिवार के साथ रहता था। शुक्रवार शाम को खाना खाने के बाद पत्नी अंजू सांसी के साथ इवनिंग वॉक के दौरान घर से बाहर मुख्य रोड पर पहुंचा था कि अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार सड़क से गुजर रहे एक डीजे संचालक ने युवक को सड़क किनारे पड़े देखा। पास ही उसकी पत्नी अचेत अवस्था में मिली। इस पर डीजे संचालक ने तत्काल मृतक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसआई सुरेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, वहीं परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं पत्नी की हालत गंभीर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रैफर किया गया। पुलिस के अनुसार मृतक के सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे हादसे की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। इधर, शनिवार को घर में कोहराम मच गया।