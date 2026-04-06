टेक्सटाइल सिटी में कचरा संग्रहण अब ‘स्मार्ट’, डोर-टू-डोर व्यवस्था हुई हाईटेक

नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए संसाधनों में भारी बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां शहर में मात्र 70 ऑटो टिपर चलते थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 130 कर दी गई है। वर्तमान में लगभग 99 फीसदी घरों से कचरा संग्रहण किया जा रहा है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, जिन 8000 घरों में टीम पहुंची, वहां 70 फीसदी लोगों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए चार्ज जमा करवाया है।