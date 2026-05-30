हरी झंडी मिली नहीं और यहां नए फिल्टर प्लांट का कर दिया काम शुरू

अब इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि स्थान चयन में नपा के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई। इसी कारण यह लेट हुआ और डिजाइन की अप्रुवल आने वाली है। अधिकारियों से चर्चा के अनुसार फाउंडेशन का काम शुरू किया गया और गड्ढे खोदे जा रहे है। विभाग की शाखा में भले ही यह बात सबको पता है कि बिना ड्रांइग डिजाइन अप्रुवल के काम शुरू हो चुका है लेकिन अधिकारी इस बात की जानकारी से भी अनभिज्ञता जता रहे है।

इसलिए हुई देरी