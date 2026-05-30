चौराहा से हटे बेरीकेट्स तो अब भाजपा-कांगे्रस में श्रेय की होड़



लिखा क्रेडिट चोरों से सावधान, की आतिशबाजी

बीपीएल चौराहा से बेरीकेट्स हटने पर कांगे्रस कार्यकर्ताओं ने चौराहा पर पहुंचकर आतिशबाजी की। इसके बाद सोशल मीडिया पर दीपक गुर्जर ने लिखा कि मंदसौर के हार्मूज सरदार पटेल चौराहा(बीपीएल) के बेरकेट्स खोले जाने को लेकर आतिशबाजी कर शहर की जनता का आभार माना। वही अशांशु संचेती ने लिखा कि क्रेडिट चोरों से सावधान- जब तपती धूप में संघर्ष कोई और कर रहा था। तब एसी कमरों में सोने वाले आज माला पहनने आ गए। मंदसौर की जनता सब जानती है और सच यह है कि सरदार वल्लभभाई पटेल चौराहा भाजपा नेताओं की मेहरबानी से नहीं, बल्कि जनता और युवाओं के कड़े संघर्ष की बदौलत खुला है। जब महीनों से यह रास्ता बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था और आम जनता परेशान हो रही थीए तब इन क्रेडिटजीवियों को जनता की तकलीफ नजर नहीं आई।