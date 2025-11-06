भौगोलिक सर्वे : नगर निगम को 10 माह में 10 हजार 887 नई संपत्तियां मिलीं, बढ़ेगी दो करोड़ रुपए की आय

निगम ने नई संपत्तियों के सर्वे का कार्य 08 फरवरी-2025 से शुरु किया है। चालू वित्तीय वर्ष में दस माह के भीतर भौगोलिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है। 5 नवंबर की स्थिति में संपत्तियों का रिकार्ड बढ़कर 58,233 हो गया है। इसमें सर्वे के दौरान 10 हजार 887 नई संपत्तियां रिकार्ड की गई हैं। इन संपत्तियों का डिटेल सर्वे तैयार किया गया है। नगर निगम के रिकार्ड में टैक्स के दायरे में आने वाली 46,346 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों से हर साल 11 करोड़ रुपए टैक्स की डिमांड है। नई संपत्तियों से निगम को अनुमान है कि दो करोड़ रुपए से अधिक टैक्स जनरेट होगा। टैक्स के दायरे में लाने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू हो गई है।