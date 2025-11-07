स्वास्थ्य सेवाओं की सांस फूली: एंबुलेंसें खुद मांग रहीं इलाज!

ग्वालियर. जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मरीजों की जान बचाने वाली एंबुलेंसें खुद इलाज मांग रही हैं। गुरुवार को 108 एंबुलेंस के नोडल अधिकारी आई.पी. निवारिया ने शहर की कई एंबुलेंसों का निरीक्षण किया, जिसमें खामियों की लंबी लिस्ट सामने आई।बारादरी लोकेशन पर खड़ी सीजी 04 एनजेड 1278 एंबुलेंस में दवाएं और उपकरण कम मिले। वाहन का क्लीनर और ड्राइवर साइड का गेट खराब था। साथ ही वहां तैनात ईएमटी (आपात चिकित्सक) अनट्रेंड मिला।