मैं 2028 के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार

दावणगेरे. कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने रविवार को स्पष्ट किया कि वे वर्ष 2028 के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है कि समर्थक उन्हें लेकर नारे लगाते हैं। यह उनके प्रति जनता के विश्वास और स्नेह का प्रतीक है।